Волгоградский губернатор пообещал Владимиру Путину закрыть проблему с обманутыми дольщиками

Фото: kremlin.ru

В среду, 28 сентября в Кремле состоялась встреча главы государства Владимира Путина и волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Вопросов накопилось много – от празднования 80-летия в Сталинградской битве до состояния дел в экономике, промышленности, здравоохранении. В числе прочего Владимир Путин спросил Андрея Бочарова, как в области решается вопрос с аварийным жильем.

Бочаров решил начать с хорошего и похвалился, что проблема обманутых дольщиков уже практически решена.

- У нас на начало реализации наших программ было порядка одиннадцати тысяч семей в таком положении. Одиннадцать тысяч семей. При реализации этой программы на сегодняшний день мы в следующем году завершим решение этой проблемы, у нас осталось 289 человек, - отчитался волгоградский губернатор.

- В следующем году эта проблема будет закрыта?, - уточнил Владимир Путин.

- Да, для нас это очень серьёзный шаг, пообещал Бочаров.

Глава региона отметил, что программу по расселению жильцов Волгоградская область реализует в срок.