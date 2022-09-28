Волгоградский губернатор ответил на вопрос Владимира Путина о спаде валового регионального продукта

Фото: kremlin.ru

28 сентября в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В числе обсуждаемых вопросов было состояние экономики региона. Глава государства спросил у губернатора, чем вызван спад валового регионального продукта.

- За последние два года у вас был небольшой спад ВРП, - приводит слова Владимира Путина сайт Кремля.

Андрей Бочаров назвал две причины спада - решения ОПЕК об уменьшении добычи газа и обновление на предприятиях нефтегазового комплекса.

- В связи с этим произошло определенное снижение, но произошла серьезная диверсификация экономики, - отметил губернатор Волгоградской области.

Андрей Бочаров сообщил, что бюджет региона на 31,5% состоит из поступлений от промышленных предприятий.

- Если в перерасчете, то раньше порядка 27–28% из этого составлял нефтегазовый сектор. Сейчас составляет всего порядка 15%. Но при этом, как мы видим, доходы растут, и рост валового регионального продукта в том числе, - добавил глава области.

Губернатор сообщил, что в последние годы у бюджета Волгоградской области наметился рост доходной части.