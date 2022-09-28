В Волгограде ФСБ представила рассекреченные архивы о зверствах фашистов в Сталинграде

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

В музее «Память» в Волгограде 28 сентября открылась фотодокументальная выставка «Рассекреченные архивы. Без срока давности». Она основана на архивах УФСБ России по Волгоградской области о страшных преступлениях немецко-фашистских захватчиков во время Сталинградской битвы.

2 ноября 1942 года в СССР была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний оккупантов. Собранные материалы свидетельствуют о запредельной жестокости фашистов.

- На выставке можно познакомиться с копиями актов о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в с. Жутово-Первый, с. Песчанка Городищенского района, с. Алексеевка, с. Яблоновка, справками об установленных злодеяниях на территории Сталинграда, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по региону.

В музее «Память» выставка будет работать до 30 октября.