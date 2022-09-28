Жительнице ЛНР в Волгограде не хотели начислять пенсию

Решение суда не вступило в законную силу Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Луганской Народной Республики подала иск в суд на отделение Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области. Женщина родилась в Северодонецке и является гражданкой Российской Федерации. Она переехала в Волгоград и обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Однако в выплатах ей отказали из-за отсутствия у женщины надлежаще заверенной копии трудовой книжки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Жительница ЛНР обратилась в суд, чтобы ее заявление о назначении пенсии рассмотрели повторно. Она предоставила заверенную последним работодателем копию трудовой книжки, фактические сведения о трудовой деятельности и уплате страховых взносов.

Ворошиловский районный суд удовлетворил иск жительницы ЛНР. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.