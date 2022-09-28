В Волгограде бизнесмен похитили 24 миллиона бюджетных денег

Деньги предприниматель потратил на уплату долгов и личные нужды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего директора строительной фирмы. Его обвиняют в хищении 24 миллионов бюджетных денег.

Еще в прошлом году его компания подписала два контракта. Один со школой Дзержинского района, второй с онкоцентра. В образовательном учреждении он должен был сделать капремонт, а в больнице – заменить кровлю. Мужчина получил аванс 23,5 миллиона рублей и выслал бригаду. Но по сути, ремонта не было, лишь видимость работ. Его компания была на грани банкротства. Полученные средства он потратил на закрытие старых долгов и на личные нужды. Когда руководители учреждений потребовали выполнить контракт, он подал в суд на банкротство.

- По месту жительства фигуранта и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты черновые записи и документация, имеющие доказательственное значение, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ. Ему назначили принудительную явку. Расследование уголовного дела продолжается.