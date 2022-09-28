Для расселения волгоградцев из аварийного жилья закупили еще 395 квартир

Для переселения жителей из аварийного жилья были закуплены 395 квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новостройках Волгограда закупили еще 395 квартир для расселения людей из аварийного жилья. По нацпроекту «Жилье и городская среда» до гонца года планируется переселить 1,3 тысячи человек, которые проживают в ветхих домах как в областном центре, так и в районах. Сейчас расселяются жители квартир в аварийных домах, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете строительства Волгоградской области.

С начала 2022 года были куплены 798 квартир для расселения из аварийных домов. До конца декабря планируется приобрести еще 174 жилых помещения в Волгограде, Камышине, Светлом Яре и в двух селах Городищенского района.

Перед приемкой квартир специальная комиссия проверяет их на соответствие требованиям. В них должна быть чистовая отделка, подключение к системам инженерно-технического обеспечения, санитарно-техническое и электрическое оборудование. Чиновники отмечают, что предпочтения отдаются тем новостройкам, где благоустроенная придомовая территория и рядом есть транспорт.