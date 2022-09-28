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Общество28 сентября 2022 8:42

Для расселения волгоградцев из аварийного жилья закупили еще 395 квартир

Всего до конца года планируется расселить 1,3 тысячи жителей региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Для переселения жителей из аварийного жилья были закуплены 395 квартир

Для переселения жителей из аварийного жилья были закуплены 395 квартир

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новостройках Волгограда закупили еще 395 квартир для расселения людей из аварийного жилья. По нацпроекту «Жилье и городская среда» до гонца года планируется переселить 1,3 тысячи человек, которые проживают в ветхих домах как в областном центре, так и в районах. Сейчас расселяются жители квартир в аварийных домах, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете строительства Волгоградской области.

С начала 2022 года были куплены 798 квартир для расселения из аварийных домов. До конца декабря планируется приобрести еще 174 жилых помещения в Волгограде, Камышине, Светлом Яре и в двух селах Городищенского района.

Перед приемкой квартир специальная комиссия проверяет их на соответствие требованиям. В них должна быть чистовая отделка, подключение к системам инженерно-технического обеспечения, санитарно-техническое и электрическое оборудование. Чиновники отмечают, что предпочтения отдаются тем новостройкам, где благоустроенная придомовая территория и рядом есть транспорт.