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Политика28 сентября 2022 8:20

Волгоградцам рассказали о порядке мобилизации сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии

Люди продолжают задавать волнующие вопросы на горячую линию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На горячую линию поступают вопросы о частичной мобилизации.

На горячую линию поступают вопросы о частичной мобилизации.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии могут призвать по частичной мобилизации, но для них действует отдельный порядок. Так на один из вопросов, поступивших от жителей региона, ответили на горячей линии.

- Они состоят на специальном воинском учете, в этой связи в отношении них действует отдельный порядок, - комментирует сайт volgograd.kp.ru пояснение специалистов горячей линии региона.

Напомним, в России с 21 сентября началась частичная мобилизация. Всего планируют призвать для военной службы 300 тысяч резервистов. У каждого региона свое отдельное задание.

Все интересующие вопросы можно задать в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или по номеру 122 (с 8:00 до 20:00 без выходных).