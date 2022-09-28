В Волгограде вандалы массово разбивают трамваи

Расписание трамваев нарушается из-за действий вандалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде вандалы принялись разбивать трамваи в темное время суток. В сентябре были испорчены несколько вагонов. На прошлой неделе в Краснооктябрьском районе на участке от остановки «Рынок Северный» до «Ул. Поддубного» были разбиты три трамвая, которые ехали в депо. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, повреждения предположительно были нанесены с помощью пневматического оружия. В Дзержинском районе неизвестные обкидали трамвайные вагоны камнями.

Инциденты становятся причиной нарушений расписания трамвайных маршрутов.

- Трамвай снимается с рейса для проведения ряда мероприятий в период вызова полиции. По каждому факту вандализма МУП «Метроэлектротранс» направлено обращение в правоохранительные органы, - отметили в администрации города.

Пока что личности вандалов установить не удалось. Как только их поймают, их привлекут к ответственности и будет решаться вопрос о возмещении ущерба.

Отметим, в Волгограде и в городах области регулярно орудуют вандалы. Они портят в парках детские площадки, скамейки и установленные арт-объекты.