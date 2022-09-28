Под Волгоградом в тройном ДТП с грузовиком пострадали два водителя легковушек

Пострадавших госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух водителей увезли в больницу в результате аварии с грузовиком на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград 27 сентября. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около десяти часов утра 62-летняя женщина за рулем «Фольксваген Туарег» ехала в сторону Камышина. На 642 километре автомобилистка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «семеркой», за рулем которой находился 41-летнйи мужчина.

- После чего автомашину «Фольксваген Туарег» отбросило в сторону стоявшей на автодороге автомашины «Вольво» под управлением 63-летнего водителя, - уточнили в региональном Главке МВД.

Травмы получили водители легковушек. Им оказали необходимую медицинскую помощь.