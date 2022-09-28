В Волгоградской области мотострелки тренировались оказывать медпомощь в условиях боя

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО прошли курс тактической медицины. Учения проходили под руководством военных медиков. Личный состав тренировался применять табельные и подручные средства для оказания доврачебной помощи, самопомощи при ранениях любой степени тяжести. Также военные проводили инфузионную и лекарственную экстренную терапию. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Учения проходили на полосе препятствия, условия боя создавались имитацией взрывов, применением холостых боеприпасов и маскировочных дымов. Тренировка имела соревновательный принцип. Мотострелки по-пластунски добирались к условно раненному, накладывали жгут, отводили пострадавшего бойца в укрытие для оказания помощи. Также раненного увозили в госпиталь на автомобиле.

- В основу курса заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции, - добавили в ЮВО.