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Общество28 сентября 2022 6:50

В Волгограде коммунальщики подготовили к зиме 4900 домов

Специалисты провели промывку и опрессовку систем
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Ресурсовики также подготовили котельные к зимнему сезону. Фото: мэрия

Ресурсовики также подготовили котельные к зимнему сезону. Фото: мэрия

В Волгограде сентябрь выдался хотя и дождливым, но теплым. В квартирах горожан еще хранится летнее тепло. Да и в ближайшую неделю обещают около +20. Но коммунальщики уже отчитались почти о полной готовности. 93 процента всех домов готовы к новому отопительному сезону, а это 4899 многоэтажек. Специалисты провели промывку и опрессовку систем отопления. Проверили состояние дымоходов, вентиляционных каналов, изоляцию коммуникаций в подвалах.

А ресурсовики, в свою очередь, приводят в порядок котельные, ставят новые сетевые насосы и оборудование, проверяют электрику и электронику, чистят теплообменники и котловые коллекторы. Уже к запуску готовы 123 котельные, 269 тепловых пунктов и 804 километра теплосетей. Отставания от сроков нет.

Напомним, подключать отопление будут в том случае, если среднесуточная температура опустится ниже +8 в течение пяти дней.