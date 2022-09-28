В Волгоградской области животные стали чаще кусать людей

Волгоградцы стали чаще кусать от укусов животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области за девять месяцев 2022 года 6938 человек обратились к медикам с укусами животных, причем пострадали как от домашних, так и диких. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по региону, в этом году число укушенных больше, чем за аналогичный период 2021-го, превышены и среднемноголетние значения. К счастью, случаев бешенства в 2022 году зарегистрировано не было. Хотя в последние десятилетие распространение заболевания среди диких и домашних животных увеличивается.

- Бешенство - неизменно смертельное вирусное заболевание для животных и людей. Если заболевание уже имеет клинические проявления - вероятность летального исхода 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно, - отметили в Роспотребнадзоре.

В большинстве случаев люди заражаются бешенством от инфицированного домашнего животного после укусов или царапин. Как только вирус попадает в организм человека, он быстро поражает мозг, вызывая симптомы вирусного энцефалита, одновременно распространяясь и поражая практически всю нервную систему. Способ профилактики бешенства у животных – вакцинация. Обычно, инфицированные питомцы очень агрессивны, но также они могут быть очень ласковыми.

- При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости, назначит курс профилактических прививок, - уточнили в ведомстве.