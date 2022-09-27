Волгоградка Юлия Доронина стала лучшим воспитателем России

За Юлию Доронину рады не только ее юные воспитанники, но и весь Волгоград. Фото: администрация Волгоградской области.

День воспитателя и работников дошкольных учреждений в России отмечают 27 сентября. В этот день в Ярославле решили выбрать «Воспитателя года в России». На всероссийский конкурс поехала и представительница Волгограда. И вернулась с высшей наградой. Юлия Доронина стала лучшей в своей профессии в нашей стране. Женщина работает воспитателем в детсаду №236 Краснооктябрьского района.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, прежде чем победить, Юлия Доронина успешно прошла все три этапа конкурса профессионального мастерства. И обошла претендентов из разных уголков страны. Ей предстояло рассказать о своих педагогических находках, провести мастер-класс и собеседование с жюри. На последнем этапе пятерка лучших участвовала в «Педагогических дебатах», и здесь волгоградка оказалась сильнее всех.