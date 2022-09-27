В Волгограде без электричества 28 сентября останутся 4 района

Электричество в среду в Волгограде отключат в четырех районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду жителей четырех районов ждут коммунальные неудобства. В домах почти на 30 улицах отключат электричество. Без света волгоградцы будут обходиться из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 28 сентября не будет частично в Дзержинском, Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с коммунальными неудобствами с 9.00 до 17.00 столкнутся жители следующих адресов: ул. Каспийская, 1-35, 1а, 3а, 5а, 15а, ул. Кубанская, 38а, 38б, пер. Бронзовый, 2-6, 3, 5, 9, ул. Чапаева, 35-39, 38, 38а, 42, ул. Карская, 2, 2а, 7а, 7-31, 8-24, 26а, 28. В Ворошиловском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся ул. Лобачевского, 1-11, 1д, 1е, 2-22, 2а, 9а, 14а, ул. Палладина, 2-12, 2а, 19, 21, 21а, 21б, ул. Карело-Финская, 17, 19, 25, 15, ул. Автозаводская, 27, 29, 31, 33, ул. Темрюкская, 1-21, 4-10, 8а, 11а.

В Кировском районе с 10.00 до 13.00 электричество отключат на ул. Генерала Апанасенко, 4-18, 5-27, ул. Красных Партизан, 1-23, 2-26, ул. Красноозерной, 23-43, 28-56, ул. Катальповой, 51-57а, ул. Шелковичной, 25-37, ул. Кленовой, 2-18, в пер. Кленовом, 2а-8, 3а-5а, пер. Генерала Апанасенко, 1-11, 2-12, пер. Катальповом, 1-11, 4-10а. С 9.00 до 17.00 обесточат дома на ул.64-й Армии, 2, 4, 4а, 6, ул. Губкина, 4, 6, ул. Федорова, 1, 3, ул. Ясеневой, 109-137, ул. Розовой, 38-42, ул. Рябиновой, 116-142. В Красноармейском районе свет отрубят с 8.30 до 14.00 на ул. Отрадной, ул. Тенистой, ул. Чистой, ул. Утренней, 2-8.