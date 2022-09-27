Под Волгоградом в массовой аварии пострадала бизнес-леди

Оба водителя серьезно пострадали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Крупная авария в Дубовском районе Волгоградской области произошла в 10-20 утра. Женщина-водитель на Volkswagen Touareg мчалась в сторону Волгограда. Она торопилась, поэтому рискнула на обгон. Выехала на встречную полосу и столкнулась с вазовской «семеркой», которая в этот момент поворачивала налево. От удара иномарку отбросило на грузовик Volvo.

Серьезные травмы получили два человека, это водитель ВАЗ 2107 и женщина за рулем Volkswagen. Кстати, автоледи – Антонина Модина - довольно известна в Дубовке. У нее крупный бизнес по доставке продуктов питания и несколько магазинов.

Иномарка выехала на встречную полосу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.