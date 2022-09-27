В Волгоградской области рассказали, существует ли квота по мобилизации для каждого района

Квота по частичной мобилизации установлена для региона, а не для его муниципалитетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области поступает множество обращений на горячую линию по частичной мобилизации. Один из вопросов касался статистики по числу мобилизованных жителей в каждом муниципалитете региона, сколько людей уже были призваны из запаса и есть ли план по общему количеству для каждого города и района. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская области», квоты по численности призываемых из запаса для каждого муниципального образования не устанавливаются.

- Каждому региону определено отдельное мобилизационное задание, и оно зависит от количества граждан, состоящих на воинском учете в субъектах РФ, - сообщается в телеграм-канале.

Поэтому статистики по мобилизации по определенным районам и городам Волгоградской области нет.

Напомним, в Волгоградской области задать вопросы и получить информацию по частичной мобилизации можно телеграм-боте или по номеру телефона 122 с 8:00 до 20:00 каждый день без выходных.