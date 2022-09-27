Под Волгоградом спустя полторы недели нашли тело пропавшего рыбака

Мужчину нашли спасатели. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Накануне, 26 сентября, в реке Дон недалеко от хутора Перекопка в Клетском районе Волгоградской области нашли тело пропавшего полторы недели назад рыбака. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована проверка. На рыбалку 37-летний житель уехал еще 17 сентября вместе с товарищем. Мужчины взяли две надувные лодки и уплыли.

- Примерно 17:20 часов знакомый обнаружил пустую лодку, о чем сообщил в полицию. Тело обнаружено сотрудниками ГКУ «Служба спасения» в ходе поисковых мероприятий, - сообщили в следкоме.

Согласно заключению судмедэкспертов, мужчина утонул. На его теле нет следов насильственной смерти. скорее всего, упал в воду и не смог выплыть.