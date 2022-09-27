Суд в Волгоградской области вынес приговор мужчине за экстремизм в интернете

Фото: Управление ФСБ России по Волгоградской области

В Волгоградской области вынесли приговор мужчине, который обвинялся в распространении в интернете материалов экстремистского характера. Житель региона был задержан сотрудниками ФСБ. Было установлено, что он разместился на своей странице в соцсети высказывания с призывом к насилию к людям по национальному признаку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, Городищенский городской суд признал мужчину виновным.

Волгоградца наказали лишением свободы сроком на 1 год и 9 месяцев условно, испытательный срок составит 2 года. Также ему запретили в течение года делать публикации в интернете. Приговор вступил в законную силу.