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Политика27 сентября 2022 11:49

Мэр Волжского перечислил свою зарплату в фонд поддержки участников СВО

Игорь Воронин призвал предпринимателей оказать помощь военнослужащим
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волжского

Фото: Администрация Волжского

В Волгоградской области на прошлой неделе начал работу фонд поддержки военнослужащих и добровольцев – участников специальной военной операции. Накануне свою месячную зарплату на этот счет перечислил мэр Волжского Игорь Воронин. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

- На городской планерке обратился к своим коллегам, к волжанам поддержать военнослужащих и добровольцев специальной военной операции и перечислить средства в фонд поддержки. Сам не остался в стороне и уже многие нас поддержали, - написал Игорь Воронин.

Мэр Волжского призвал местных предпринимателей оказать финансовую помощь военнослужащим. Внести свою лепту могут и горожане – деньгами, вещами и другими необходимыми предметами.

Добавим, сегодня стал известен состав наблюдательного совета программы поддержки участников СВО. Он был утвержден постановлением губернатора, который уже перечислил в фонд свой месячный заработок.