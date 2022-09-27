Под Волгоградом двое грабителей убили пенсионерку и сожгли ее дом

Фото: СУ СКР по региону.

Двое жителей Суровикино жестоко расправились над 81-летней пенсионеркой из-за двух тысяч рублей и сожгли ее дом, чтобы скрыть улики. Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело. Под подозрением находятся 25-летние мужчины.

Следователи установили, что 21 сентября сообщники после распития спиртного решили ограбить одинокую женщину.

- Проникнув в домовладение, один из подозреваемых положил на лицо потерпевшей подушку и стал душить, а другой, взяв нож, нанес ей несколько ударов в область шеи, - уточнили в следкоме.

Из ценного нашли небольшую сумму денег и планшет. А чтобы замести следы, подожгли жилище. Однако в ходе экспертизы специалисты выяснили, что женщина погибла не в результате пожара – на ее теле нашли колото-резаные раны.

Мужчин взяли под стражу, ведется расследование.