На севере Волгограда в гаражах произошел взрыв газа

На месте работают спасатели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 сентября, в гаражном кооперативе на улице Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда произошел взрыв. Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах региона, а настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

По предварительной информации, из-за сильного хлопка газа разрушены два гаражных бокса. Причиной ЧП мог стать газовый баллон. Очевидцы сообщают, что как минимум одного человека придавило бетонной плитой. Возможно, есть погибший. Эта информация уточняется.