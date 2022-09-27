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Происшествия27 сентября 2022 10:52

На севере Волгограда в гаражах произошел взрыв газа

На месте работают сотрудники экстренных служб
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На месте работают спасатели.

На месте работают спасатели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 сентября, в гаражном кооперативе на улице Привокзальной в Тракторозаводском районе Волгограда произошел взрыв. Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах региона, а настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

По предварительной информации, из-за сильного хлопка газа разрушены два гаражных бокса. Причиной ЧП мог стать газовый баллон. Очевидцы сообщают, что как минимум одного человека придавило бетонной плитой. Возможно, есть погибший. Эта информация уточняется.