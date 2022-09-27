В Волгограде электробус поменяет маршрут движения

Электробус будет ходить от больничного комплекса до кардиоцентра Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде с 28 сентября электробус перебросят на другой маршрут. Со среды он будет ходить от больничного комплекса до кардиоцентра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, электробус от больничного комплекса пройдет по улицам Космонавтов, Симонова, бульвару 30-летия Победы, улицам Московской и Качинцев. С проспекта Жукова транспорт повернет на Вторую продольную, проследует до улицы Василевского, по которой поднимется к кардиоцентру.

В обратном направлении электробус проедет по улице Петровского до ТЦ «Акварель», после чего по Университетскому проспекту, «Белый аист», Качу и Семь ветров проследует до больничного комплекса. По новому маршруту транспорт будет курсировать до 7 октября.

Отметим, электробус доставили в Волгоград 13 сентября. Транспорт городу предоставил завод «КамАЗ» для тестирования. В течение двух недель он возил пассажиров по троллейбусному маршруту №15а. Горожане могут оставить свои отзывы от поездки на электробусе по ссылке, по электронной почте gortransvolga@mail.ru или по телефону в Волгограде 23-31-60.