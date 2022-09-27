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Происшествия27 сентября 2022 10:28

Жительница Волжского из-за доверчивости лишилась 1,6 млн рублей

Женщина поверила телефонному мошеннику
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волжанка лишилась огромной суммы денег

Волжанка лишилась огромной суммы денег

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Волгоградской области продолжают становиться жертвами аферистов из-за своей доверчивости. Люди верят звонящим по телефону незнакомцам и перечисляют им свои сбережения. Накануне на огромную сумму денег мошенники обманули жительницу Волжского. Позвонивший ей мужчина представился работником банка и убедил перевести средства якобы на безопасный счет, чтобы обезопасить их от несанкционированного списания. Использовалась старая схема, женщина поверила и потеряла 1,6 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника, - отметили в региональной полиции.

Жителям Волгоградской области напоминают, что сотрудники банка не предлагают своим клиентам перевести деньги на безопасные счета. При поступлении таких звонков нужно завершить разговор и самим позвонить в свой банк.