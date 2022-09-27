Волгоградский облсуд не смягчил приговор экс-директору спортшколы за аферу с госконтрактами

Приговор вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 сентября, Волгоградский облсуд рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении экс-директора спортивной школы №6 Андрея Мохова и его сообщника Алексея Худякова. Ранее Центральный суд приговорил их к тюрьме за крупную аферу с госконтрактами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчинам дали 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно. Мошенники пытались смягчить сроки, но служитель Фемиды признал их виновными.

Напомним, в 2019 году Мохов заключил госконтракт на ремонт кровли школы. Он пообещал знакомому подрядчику из Москвы заключить с ним договор на 16 миллионов рублей, но за откат в 1,7 миллиона. Посредником был Худяков, который раньше работал в правоохранительных органах. Деньги Мохов потратил за собственные нужды.

Мужчины не признали свою вину. Их оправили в колонию общего режима. А вот столичному знакомому удалось избежать наказания в связи с «деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений».