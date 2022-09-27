«Ситиматик-Волгоград» проведет прием граждан по вопросам вывоза отходов в рабочем поселке Средняя Ахтуба

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» продолжает работу выездных офисов в муниципальных районах Волгоградской области.

Очередной прием граждан состоится завтра, 28 сентября, в рабочем поселке Средняя Ахтуба. При содействии местных органов власти будет организовано рабочее место для сотрудников компании на площадке местного отделения многофункционального центра (МФЦ) по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская 89. Прием пройдет в течение дня с 09:00 до 17:00.

По вопросам начисления или корректировки платы за услугу вывоза ТКО, актуализации данных по лицевым счетам, подать необходимые заявления или предоставить документы смогут как физические, так и юридические лица.

Отметим, что практика работы выездных офисов в муниципалитетах начата компанией «Ситиматик-Волгоград» в августе текущего года после серии личных встреч генерального директора компании Алексея Степанова с жителями региона. На них граждане высказали пожелание о присутствии представителей регоператора в отдаленных районах области.

На сегодняшний день при активном содействии районных администраций мобильные группы регионального оператора уже отработали в Камышинском, Октябрьском, Серафимовическом, Кумылженском, Клетском, Суровикинском, Новониколаевском, Новоаннинском, Жирновском, Котовском, Иловлинском, Калачевском, Киквидзенском, Дубовском районах и городе Фролово.

Работа выездных офисов регоператора показала свою востребованность и будет продолжена во всех муниципальных образованиях.

Обращаем внимание, что многие вопросы удобно, оперативно и дистанционно можно решать через официальный сайт «Ситиматик-Волгоград» :

- кнопка «Обращение в компанию» позволяет направить письменное обращение и прикрепить документы;

- кнопка «Часто задаваемые вопросы» дает разъяснения по основным направлениям работы регоператора;

- кнопка «Я не получил платежку» позволяет оперативно сообщить о неполучении платежного документа за услугу «Обращение с ТКО»;

- кнопка «Личный прием» позволяет юридическим лицам записаться на прием к генеральному директору РО.

- в разделах «Для физических лиц» или «Для юридических лиц» размещены формы всех необходимых заявлений (на перерасчет, внесение изменений в лицевой счет и др.).

- по ссылке: есть возможность подписаться на получение электронной квитанции и отслеживать всю информацию по своему лицевому счету и оплачивать квитанцию.