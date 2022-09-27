В Волгограде осудили мужчину, убившего прохожего ножом «по ошибке»

Приговор остался в силе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении 47-летнего волгоградца Рауфа Азимова. Мужчину обвиняли по двум статьям: покушение на убийство из хулиганства и за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть.

Все произошло 1 января 2020 года.

Азимов вместе с сыном гуляли по Гумраку. Они увидели парня, который, как им показалось, обидел их до этого. Они начали его бить, Старший ударил прохожего ножом в живот. На помощь сыну выбежал отец, который попытался остановить пьяных хулиганов, но в итоге получил себе ножом в бедро. Он погиб позже в больнице. Его сына медикам удалось спасти.

Под суд попали и старший и младший Азимовы. Младшему дали три года и 6 месяцев колонии общего режима. А вот старшего за смерть 40-летнего мужчины осудили на 11 лет.

- Он пытался обжаловать приговор и просил оправдания, мол, была драка, тот сам наскочил на нож. Но облсуд оставил решение районного суда без изменений, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

Кстати, как стало известно впоследствии, убийца и жертвы даже знакомы до этого не были. Мужчина обознался.