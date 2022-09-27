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Политика27 сентября 2022 9:16

В Волгоградской области осенняя призывная кампания пройдет в срок

В воинских частях Волгоградского гарнизона началась подготовка к приему призывников
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Воинские части начали подготовку к прибытию новобранцев

Воинские части начали подготовку к прибытию новобранцев

Фото: Олег ЗОЛОТО

В воинских частях и соединениях Волгоградского гарнизона ЮВО началась подготовка к осенней призывной кампании. В военных городках идет ремонт, для размещения молодого пополнения обустраиваются казармы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, мероприятия осеннего 2022 года призыва будут проведены в установленные сроки. Призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Во время подготовки к призыву сержантский состав пройдет специальные сборы. Младших командиров подготовят к работе с новобранцами. Сержанты получат рекомендации от психологов, военных врачей и работников военной прокуратуры о правилах работы с личным составом.