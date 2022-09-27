Олега Ярыгина утвердили в должности главрача поликлиники №2 в Волгограде

Олег Ярыгин должен поднять качество оказываемых услуг в поликлинике. Фото: облздрав

Комитет здравоохранения Волгоградской области утвердил Олега Ярыгина в должности главного врача поликлиники №2 Волгограда. На это место его предложил экспертный совет по кадровой политике, куда входят медики и чиновники.

До этого Олег Ярыгин возглавлял «Клиническую станцию скорой медицинской помощи» и показал отличную работу учреждения в период пандемии. Теперь ему предстоит наладить дела в поликлинике. От него ждут повышения качества оказания медпомощи волгоградцам и эффективности деятельности медучреждения.

Олег Ярыгин должное время работал в департаменте здравоохранения Волгоградской области, затем в дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений комитета, в марте 2020 перешел на «скорую».

Кстати, после ухода Олега Ярыгина руководителя "скорой" еще не назначили.