Волгоградский губернатор утвердил состав совета фонда поддержки участников СВО

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил состав наблюдательного совета программы поддержки военнослужащих и добровольцев – участников специальной военной операции «За Победу». Возглавил его первый заместитель председателя облдумы Сергей Булгаков, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление.

Также в наблюдательный совет вошли депутаты регпарламента Алексей Буров, Михаил Струк, Владимир Шкарин, председатель общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе, уполномоченный по правам человека в регионе Валерий Ростовщиков, первый заместитель председателя областного совета ветеранов Александр Струков, председатель волгоградской общественной организации «Союз комсомольских поколений» Галина Хорошева.

Наблюдательный совет будет оказывать содействие в привлечение пожертвований в фонд поддержки участников СВО, предлагать предложения по распределению средств, рассматривать возникающие вопросы при реализации программы «За Победу».

Напомним, фонд для пожертвований участникам специальной военной операции в Волгоградской области был образован после встречи губернатора с представителями ветеранских организаций.