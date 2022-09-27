Волгоградцам перечислили категории не подлежащих частичной мобилизации резервистов

В регионе проходит частичная мобилизация. Фото: Юлия Данильченко

Жителям Волгоградской области назвали категории граждан, которые не подлежат частичной мобилизации, начавшейся в России 21 сентября 2022 года.

Отсрочку от призыва получат многодетные папы, на иждивении которых находятся от четырех детей в возрасте до 16 лет, а также отцы-одиночки, воспитывающие одного или нескольких детей этого же возраста. На отсрочку имеют право волгоградцы, ухаживающие за родственниками.

- В соответствии с ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка предоставляется гражданам, занятым постоянным уходом за членом семьи, либо являющимся инвалидом I группы, - пояснили в официальном телеграм-канале по вопросам мобилизации в регионе.

Также на службу не призовут в неснятой или непогашенной судимостью.