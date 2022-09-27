В Волгоградской области вместе с ковидом распространяются парагрипп и риновирусы

Волгоградцы рискуют подхватить ковид, парагрипп и риновирусы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале осени в Волгоградской области был рост заболеваемости ОРВИ из-за начала учебного года. На предыдущей неделе темпы прироста простывающих в регионе людей сократились. Заболеваемость ОРВИ на 38-й календарной неделе была ниже эпидемического порога на 23%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. При этом циркулируют различные вирусы не гриппозной этиологии. Волгоградцы могут подхватить парагрипп, бока-, мета- и риновирусы, а также коронавирус.

В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается вакцинация от гриппа. Уже были привиты 437 тысяч человек – это почти 18% от общего числа жителей. Среди категорий граждан, которые обязательно должны пройти бесплатную вакцинацию от гриппа, дети с шести месяцев, школьники, студенты, медики, педагоги, работники торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахтовики, правоохранители, пограничники, призывники, госслужащие, беременные женщины, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.