Мобилизованным волгоградцам не нужно самим покупать бронежилет и форму

Обмундированием и экипировкой военных обеспечивает МО РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с частичной мобилизацией, которая идет уже неделю, у жителей Волгоградской области возникает немало вопросов, которые поступают на горячую линию. Волгоградцы поинтересовались, обязан ли призванный к военной службе мужчина сам покупать бронежилет и форму? Ответ – нет. В случае, если волгоградец получил повестку и был мобилизован, Минобороны РФ обеспечивает его всеми видами довольствия, в том числе обмундированием и экипировкой.

- Однако если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее, - пояснили волгоградцам.

Задать все интересующие вопросы касательно частичной мобилизации в Волгограде и области можно с помощью телеграм-бот а@mobilizatsia34_bot или горчей линии 122 (с 8:00 до 20:00 без выходных).