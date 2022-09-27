С 21 сентября спрос на туризм в Волгоград резко упал

Число туристов в Волгограде резко сократилось Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После объявления частичной мобилизации 21 сентября спрос на внутренний туризм в России резко упал. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в сервисе бронирования жилья Tvil.ru. Среди десяти городов, где аналитики заметили наибольшее падение спроса на туризм, оказался в Волгоград. За прошлую неделю снижение числа бронирований отелей и квартир в городе-герое составило 41%.

Также в десятке городов с упавшим спросом на туризм Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Казань, Ялта, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Калининград. При этом есть города, в которых турпоток увеличился, среди них Екатеринбург, Владикавказ, Симферополь, Нальчик, а также белорусские Минск и Брест.

НАПРАВЛЕНИЯ С НАИБОЛЬШИМ ПАДЕНИЕМ ТУРПОТОКА С 21 по 26 СЕНТЯБРЯ

Сочи - 46%

Санкт-Петербург - 40%

Москва - 26%

Краснодар - 17%

Казань - 8%

Ялта - 57%

Кисловодск - 36%

Ростов-на-Дону - 39%

Волгоград - 41%

Калининград - 62%