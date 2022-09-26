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Общество26 сентября 2022 14:55

В Волгоградской области 27 сентября потеплеет до +22 градусов

Синоптики обещают дожди и туман
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде потеплеет.

В Волгограде потеплеет.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник в Волгоградскую область придет небольшое потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 27 сентября ожидается до +17...+22 градусов. Ночью же в южных районах будет +8...+13 градусов, а местами температура воздуха опустится до 0...+5.

Сильных дождей и гроз не будет, но в отдельных частях области все же выпадут небольшие осадки. Из-за перепадов температур утром вероятны туманы. Автомобилистам стоить учесть погодные условия и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию. Ветер юго-западный с порывами до 4-8 м/с, местами до 10-14 м/с. В Волгограде во вторник будет пасмурно, но без осадков.