В Волгоградской области 27 сентября потеплеет до +22 градусов

В Волгограде потеплеет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник в Волгоградскую область придет небольшое потепление. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики регионального Гидрометцентра, 27 сентября ожидается до +17...+22 градусов. Ночью же в южных районах будет +8...+13 градусов, а местами температура воздуха опустится до 0...+5.

Сильных дождей и гроз не будет, но в отдельных частях области все же выпадут небольшие осадки. Из-за перепадов температур утром вероятны туманы. Автомобилистам стоить учесть погодные условия и соблюдать правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию. Ветер юго-западный с порывами до 4-8 м/с, местами до 10-14 м/с. В Волгограде во вторник будет пасмурно, но без осадков.