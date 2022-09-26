Волгоградцам предлагают сделать 10 тысяч шагов к жизни и оздоровиться

Волгоградцам расскажут о пользе скандинавской ходьбы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

30 сентября для волгоградцев в парке "Раздолье" пройдет важное мероприятие. Это не касается политики, а затрагивает вопросы здоровья. В рамках всероссийской акции «10000 шагов к жизни» состоятся сразу несколько событий. Во-первых, пройдет мастер-класс по оздоровительной гимнастике. Во-вторых, обещают организаторы ( ГБУЗ «Волгоградский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики») занятие по скандинавской ходьбе. А для самых любопытных состоится пешеходная экскурсия «По Набережной – по истории города».

Мероприятия состоится в пятницу 30 сентября в парке «Раздолье» (пойма реки Царица) в 16-00. Ждут всех неравнодушных к своему здоровью.