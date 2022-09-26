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Общество26 сентября 2022 13:59

В Волгограде судят компанию подростков за аферы с банкоматами

Пять несовершеннолетних заработали обманом 50 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК завершил расследование.

СК завершил расследование.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Центральный райсуд Волгограда в ближайшее время поступит уголовное дело в отношении пяти подростков, обвиняемых в мошенничестве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следователи завершили расследование уголовного дела.

На преступление приятели пошли в декабре прошлого года после общения с 17-леьним зачинщиком. Именно он предложил легкий заработок. Для этого использовали банковские карты.

- Инициировали сбой в работе банкоматов, после чего в ходе общения с оператором сообщали заведомо ложную информацию о том, что внесенные ими денежные средства не были зачислены на расчетный счет карты, - рассказали в следкоме.

А затем на счета обвиняемых возвращались с внутрибанковского счета. Суд решит судьбу подростков.