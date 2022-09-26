В Волгограде третьи сутки ищут 90-летнюю пенсионерку

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде вот уже третьи сутки ищут пожилую женщину, которая 24 сентября вышла из дома и может находиться в любом районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры отряда «Лиза Алерт», 90-летняя Марина Якунина нуждается в медицинской помощи, ей необходимо принимать таблетки. Она не может долгое время оставаться на улице. Также не исключено, что женщина может забыть свой адрес.

Рост Марины Якуниной около 155 сантиметров, она худая, с темными (местами седыми) волосами и серо-голубыми глазами. Ушла в розовом халате, поверх – черный жилет, на ногах сиреневые шлепанцы.

Очень нужна помощь жителей всех районов Волгограда. Если вы увидите похожую женщину, нужно сообщить на номера – 112 и 8-800-700-54-52.