За неделю 8 волгоградцев пострадали от клещей

8 волгоградцев пострадали от клещей за неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области сезон активности клещей не прекращается. В этом году они укусили 1489 жителей региона. За последнюю неделю от клещей пострадали 8 волгоградцев, что не превышает среднемноголетних значений. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. За неделю случаев заражения Крымской геморрагической лихорадкой и болезнью Лайма зафиксировано не было.

Всего в этом году двое волгоградцев после укусов клещей заболели Крымской геморрагической лихорадкой, у четырех жителей выявили иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Санитарные врачи отмечают, что самостоятельно снимать клеща нужно очень осторожно, чтобы не оборвать его хоботок. Лучше всего это сделать в травмпункте или поликлинике.

- Если в течение 14 дней после присасывания клещей вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно (эритему) на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща или клещей, - добавили в Роспотребнадзоре.