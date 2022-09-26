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Здоровье26 сентября 2022 12:07

Правительство РФ выделит Волгоградской области 34 млн рублей на модернизацию поликлиник

Будут обновлены учреждения здравоохранения в малых населенных пунктах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Средства будут направлены на модернизацию медучреждений в небольших населенных пунктах

Средства будут направлены на модернизацию медучреждений в небольших населенных пунктах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России выделит регионам свыше 3 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Деньги будут распределены между 46 регионами, в их числе есть Волгоградская область. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение правительства, волгоградский регион получит 34 миллиона 268 тысяч рублей.

Деньги пойдут на ремонт медучреждений, закупку медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентген-аппаратов, автомобилей для доставки пациентов в больницы. Часть средств может быть потрачена на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.