Правительство РФ выделит Волгоградской области 34 млн рублей на модернизацию поликлиник

Средства будут направлены на модернизацию медучреждений в небольших населенных пунктах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России выделит регионам свыше 3 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны. Деньги будут распределены между 46 регионами, в их числе есть Волгоградская область. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение правительства, волгоградский регион получит 34 миллиона 268 тысяч рублей.

Деньги пойдут на ремонт медучреждений, закупку медицинского оборудования, в том числе УЗИ и рентген-аппаратов, автомобилей для доставки пациентов в больницы. Часть средств может быть потрачена на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, где затем разместятся врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.