«Ситиматик-Волгоград» стал партнером общероссийской экоакции «День реки»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» стала партнером экологического плоггинг-забега в рамках общероссийского проекта «День реки». Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предоставил свой спецавтотранспорт для вывоза собранных в ходе экоакции отходов, а также стал организатором одной из тематических интерактивных площадок, на которой провел игру по сортировке отходов для маленьких участников плоггинга.

Мероприятие прошло в Волгограде на набережной реки Волги в районе поселка Нижний Тракторный и собрало более 120 участников. Волонтеры из числа представителей молодежных объединений и предприятий областного центра в формате забега соревновались в сборе отходов, сортируя его по категориям: пластик, стекло, металл и прочие отходы.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Перед началом забега представитель регоператора провел инструктаж о правилах поведения населения на отдыхе в водоохранных зонах, правилах проведения уборки на природных территориях, о переходе Волгограда на раздельное накопление отходов по двухконтейнерной системе. Напомним, что до 2024 года она будет внедрена на всей территории Волгоградской области. В настоящее время во дворах Тракторозаводского, Дзержинского, Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов г. Волгограда уже установлены контейнеры синего и зеленого цвета. Синие предназначены для «сухих» отходов, пригодных для переработки: стекла, пластика, макулатуры, алюминия, жести и др. В зеленые контейнеры необходимо складывать пищевые (кухонные) отходы.

На финише состоялось взвешивание мешков – всего команды волонтеров смогли собрать 1,2 тонны мусора.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Участие в проведении природоохранного общероссийского проекта «День реки» стало еще одной составляющей долгосрочной просветительской работы регионального оператора с населением Волгоградской области, особенно с подрастающим поколением.

Обращаем внимание, что жители Волгограда могут дополнительно увеличивать количество отходов, направляемых на переработку, сдавая их в экопункт «Вторматик». Павильон экопункта расположен в г. Волгограде на площадке перед торговым центром «Парус» по улице Елецкая, 21. Подробности о пункте можно найти на сайте, а за новости в телеграмм-канале.