В Волгоградской области 2666 предпринимателей воспользовались господдержкой в 2022 году

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области с начала 2022 года государственной поддержкой воспользовались 2666 предпринимателей – это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представители малого и среднего бизнеса получают различные консультации в центре «Мой бизнес». Также предприниматели проходят необходимое бесплатное обучение, оформляют микрозаймы и поручительство, приобретают в лизинг по льготно ставке оборудование. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области.

- Растет популярность услуг технологического и проектного инжиниринга, помощь в организации социального предпринимательства и экспортной деятельности, - отметили в комитете.

Консультации и другие виды господдержки предприниматели по принципу «одного окна» могут получить в центре «Мой бизнес» в Волгограде на проспекте Жукова, 3.