В Волгоградской области овощеводы уже убрали 350 тысяч тонн урожая

Часть овощей идет на реализацию в другие регионы страны. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области, несмотря на дожди, продолжается уборка урожая. В этом году местные аграрии могут радоваться хорошему урожаю. Это касается тех, кто выращивает зерновые и тех, кто специализируется на овощах. По данным администрации региона на данные момент собрали 304 тысяч тонн овощей открытого грунта. Причем цифры превышают прошлогодние. Ну а из теплиц убрали 47 тысяч тонн.

Часть овощей пойдет на переработку в самой Волгоградской области. Открылось несколько перерабатывающих производств. За последние восемь лет эта отрасль выросла более чем в два раза. Часть отправляется на реализацию в другие регионы.

Уборка продолжается.