В Волгоградской области снижается число заболевших COVID-19

За сутки в больницу госпитализировали 32 пациента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших COVID-19 в Волгоградской области за последнюю неделю заметно снизилось. Сегодня, 26 сентября, в оперштабе региона сайту volgograd.kp.ru сообщили о 702 случаях. Для сравнения, 20 сентября положительные тесты на коронавирус получили 801 пациент.

Отметим, что за последние сутки ковид диагностировал и 75 детей. Часть заболевших госпитализировали в больницы, там занимаются самыми тяжелыми случаями. Но большинство инфицированных лечатся амбулаторно под наблюдением врачей. По статистике за сутки выписали 755 волгоградцев, а в медучреждения увезли 32 пациента.

Всего в регионе с момента пандемии заболели 256 363 волгоградца, полностью выздоровели 243 747 человек, погибли - 6 905 жителей.