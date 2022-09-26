Под Волгоградом в горящем доме пострадал 53-летний мужчина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ранним утром 26 сентября в хуторе Вдовольском в Урюпинском районе в горящем доме едва не погиб мужчина. Его чудом удалось спасти благодаря оперативно приехавшим на место ЧП спасателям. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар случился в частном доме. Жилище площадью около тридцати квадратов вспыхнуло полностью. Внутри в это время находился 53-летний мужчина.

- Пожарные расчеты 23-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в пять утра. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Жильца удалось вовремя вывести наружу, но ему потребовалась медицинская помощь. Мужчину экстренно госпитализировали.