Волгоград занял место в восьмом десятке по уровню зарплат в стране

У волгоградцев доходы оказались не великими Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Волгограда не могут похвастаться высокой зарплатой по сравнению с другими городами России. Об этом свидетельствует статистика, доходы волгоградцев – низкие. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на аналитику «РИА», Волгоград занял 71-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в первом полугодии 2022 года. Зарплата в месяц в среднем составила 41,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом времени прошлого года она выросла на 10,7%.

На 41,4 тысячи рублей в месяц волгоградцы могут позволить купить себе 2,45 фиксированного потребительского набора, в который входят продукты, непродовольственные товары и услуги, в том числе ЖКХ и транспорт.

Среди городов Южного федерального округа в рейтинге выше Волгограда расположились Краснодар (41-е место, средняя месячная зарплата 54,9 тысячи рублей), Новороссийск (49-е место, 52,9 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (52-е место, 50,8 тысячи рублей), Сочи (68-е место, 48 тысяч рублей), Астрахань (70-е место, 41,6 тысячи рублей). В соседнем Саратове размер средней зарплаты составил 44,4 тысячи рублей.

Самые высокие средние зарплаты в России оказались в Новом Уренгое (129,5 тысячи рублей), Салехарде (115,5 тысячи рублей) и Южно-Сахалинске (110,8 тысячи рублей), самые низкие – в Грозном (35,3 тысячи рублей), Нальчике (34,2 тысячи рублей) и Элисте (33,1 тысячи рублей).