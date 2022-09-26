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Общество26 сентября 2022 9:37

В Волжском парень и подросток разбили остановочный павильон и обчистили уличный лоток с мороженым

Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полиция задержала молодых вандалов

Полиция задержала молодых вандалов

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волжском задержали подозреваемых, которые разбили павильон остановки «Центральный рынок» на проспекте Ленина. Ими оказались ранее судимый 21-летний парень и 14-летний подросток. На них возбудили уголовные дела по статье «Вандализм», они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, порча остановки не единственное, в чем подозревают задержанных. Молодые волжане вскрыли уличный лоток-холодильник, из которого украли 75 наименований мороженого. Они его съели за три дня.

- За кражу мороженного в отношении подозреваемых также возбуждено уголовное дело, - отметили в полиции.

Вандализм и кража может обернуться для парня и школьника тюрьмой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.