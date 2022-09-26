В Волгоградской области прошел сбор молодых лейтенантов по вводу в строй

Фото: Южный военный округ

На базе мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области прошел сбор молодых лейтенантов, которые в этом году стали выпускниками высших военно-учебных заведений. Младший офицерский состав был введен в строй. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, данные мероприятия проводятся с целью доподготовки лейтенантов методике организации различных мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности с учетом специфики региона прохождения военной службы.

Во время сборов лейтенанты сдали зачеты и нормативы по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин и специальной техники, по профильной подготовке для специалистов родов войск. Были привлечены выпускники высших военно-учебных заведений минобороны разных специальностей. Свой опыт им передали ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

- Ввод в строй молодых лейтенантов проводится дифференцированно в несколько этапов с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки под руководством командиров соединений и воинских частей, - отметили в ЮВО.

За каждым прибывшим молодым лейтенантом был закреплен офицер-наставник.