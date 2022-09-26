В Волжском два брата получили по 4 года колонии за продажу смертельно опасного спирта

Приговор в законную силу пока не вступил. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волжском вынесли приговор двум братьям 42 и 33 лет. Их осудили за хранение, перевозка и сбыть продукции, не отвечающей требованиями безопасности жизни.

Все началось с того, что 42-летний дальнобойщик купил в Ленинградской области спирт и привез в Волжский. Они продали две канистры своей знакомой, которая угостила мать и сожителя. В итоге пенсионерка и мужчина погибли.

В следующую свою поездку волжанин снова привез такой же спирт – о печальных последствиях первой сделки он не знал. На этот раз он продал его знакомому, который вместе с друзьями продегустировали его во время очередного застолья. Только чудом все четверо остались живы, благодарить стоит медиков.

- Свою вину братья признали частично. Обоих приговорили к четырем года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжаловано, -сообщили в прокуратуре Волгоградской области.