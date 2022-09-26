В Волгограде пройдут общественные обсуждения по ликвидации трех огромных свалок

Свалки планируют ликвидировать до конца 2024 года Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Волгограде ликвидируют три мусорных полигона, которые были выведены из эксплуатации. В соответствии с законом, с 26 сентября по 26 октября будут проходить общественные обсуждения, все желающие смогут выразить свое мнение по вопросу расчистки свалок. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда. Мусорные полигоны находятся в Тракторозаводском, Красноармейском и Ворошиловском районах, появились они в середине прошлого века.

Общественные обсуждения пройдут в течение. Свое мнение можно выразить на сайтах администрации Волгограда, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Также бланки опроса можно получить в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда на улице Ковровской, 16а.

На свалки в течение долгого времени выбрасывались коммунальные и строительные отходы со всего города и близлежащих населенных пунктов. Около 20 лет назад полигоны перестали использоваться.

- Несмотря на формальное закрытие, полигоны требуют проведения мероприятий по предотвращению ущерба экологии, - отметили в мэрии.

Ликвидация свалок будет проводиться в два этапа – будет выполнена расчистка и рекультивация с восстановлением растительного слоя почвы. Все работы должны завершиться в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».