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Происшествия26 сентября 2022 7:50

В Волгоградской области в ДТП с «ВАЗом» и «ГАЗелью» погибла пенсионерка

В больницу с травмами госпитализировали женщину и 10-летнюю девочку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Происшествие 25 сентября случилось в станице Кумылженской в 11.00. 66-летний водитель за рулем машины «ВАЗ-21043» на улице Подтелкова не уступил дорогу на перекрестке фургону «ГАЗ-330232», который ехал по улице Никитина. Столкновения избежать не удалось.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на месте ДТП погибла 65-летняя пенсионерка, которая находилась в легковом автомобиле. Пострадали 37-летняя и 10-летняя пассажирки, которые также ехали в «ВАЗе», их госпитализировали.